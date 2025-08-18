Украинец, готовивший теракт против экс-сотрудника СБУ в Москве, получил 16 лет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Ростислава Журавлёва, участвовавшего в подготовке теракта против бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, сообщает столичная прокуратура в понедельник.

"30-летний гражданин Украины Ростислав Журавлёв приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении

Журавлёв признан виновным по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

"На стадии предварительного расследования прокурором с Журавлевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - информирует надзорное ведомство.

Судом и следствием установлено, что Журавлёв "совместно с соучастниками, будучи не согласными с проведением Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции, действуя в составе организованной группы, выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ".

С мая 2023 года по апрель 2024 года соучастники осуществляли подготовку террористического акта, наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое один из сообщников в апреле 2024 года разместил под автомобилем Прозорова на Коровинском шоссе в Москве.

"Взрывное устройство было приведено в действие в 12 часов 27 минут 12 апреля 2024 года, когда потерпевший сел в автомобиль и запустил двигатель", - сообщает прокуратура. В результате теракта Прозоров был ранен, также были повреждены четыре автомобиля.

Уголовные дела в отношении других фигурантов дела - Владимира Головченко, Ивана Паскаря рассматриваются судом.

Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве он заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров Донецкой Народной Республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ признали, что Прозоров действительно был их сотрудником, но отмечали, что его уволили по служебному несоответствию.