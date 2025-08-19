Поиск

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19

Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия во вторник передала Украине тысячу тел погибших военных ВСУ, получила от Киева девятнадцать своих погибших военнослужащих, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали - 19", - написал он в своем телеграм-канале.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными и передаче тел были достигнуты в Стамбуле 2 июня.

23 июля Мединский по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле сообщил, что Россия вернула украинской стороне более 7 тыс. тел погибших солдат и получила "некоторое небольшое количество своих".

