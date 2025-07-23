Мединский заявил, что РФ вернула Украине более 7 тыс. тел погибших солдат

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия вернула украинской стороне более 7 тыс. тел и получила небольшое количество своих, заявил глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

"Вы знаете, что был завершен обмен телами погибших. Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел. Получили обратно некоторое небольшое количество своих", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.

Глава переговорной группы также заявил, что Москва готова передать Киеву тела еще 3 тыс. солдат.

"Не определяя конкретных сроков - это связано с рядом технических моментов: наличием на украинской стороне рефрижераторов, специального транспорта - мы предложили Украине передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих", - сказал он журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

"Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших при помощи "Красного креста" будут Украине переданы для захоронения по христианской традиции", - продолжил Мединский.