В Херсонской области из-за обстрелов ранены семь человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В результате атак на населенные пункты Херсонской области были ранены семь человек, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках женщина и трое мужчин госпитализированы с ранениями и минно-взрывными травмами, врачи оценивают их состояние как стабильное. В Великих Копанях ранения получили двое мужчин, один из них попал под обстрел, управляя автомобилем и получил тяжелые травмы. Еще один человек пострадал после атаки на его автомобиль FPV-дрона.

Из-за обстрелов в области началось восемь ландшафтных и три лесных пожара на общей площади 11 га, сейчас их потушили, заключил губернатор.