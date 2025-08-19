Поиск

В Херсонской области из-за обстрелов ранены семь человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В результате атак на населенные пункты Херсонской области были ранены семь человек, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках женщина и трое мужчин госпитализированы с ранениями и минно-взрывными травмами, врачи оценивают их состояние как стабильное. В Великих Копанях ранения получили двое мужчин, один из них попал под обстрел, управляя автомобилем и получил тяжелые травмы. Еще один человек пострадал после атаки на его автомобиль FPV-дрона.

Из-за обстрелов в области началось восемь ландшафтных и три лесных пожара на общей площади 11 га, сейчас их потушили, заключил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Хроники событий
