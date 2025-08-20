Поиск

Группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Миньковка, Нелеповка, Федоровка и Червоное Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве в среду.

По его данным, ВСУ за сутки на данном участке потеряли до 210 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дорошовка, Новосергеевка, Ольговка и Сеньково Харьковской области", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что украинские силы за сутки на данном направлении потеряли до 245 военнослужащих, танк Leopard, два артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Синельниково и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ потеряли здесь до 155 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - рассказали в министерстве обороны РФ.

