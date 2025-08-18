Поиск

Пункт разгрузки БПЛА и боеприпасов ВСУ уничтожен в ДНР ударом "Искандера"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил пункт разгрузки беспилотников и боеприпасов вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР), сообщает Минобороны России в понедельник.

"Кадры объективного контроля, снятые в режиме реального времени, подтвердили поражение цели. Первым ударом кассетной боевой частью был поражён район разгрузки автотранспорта противника", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По его данным, второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей противника, задействованных в погрузочных работах.

Минобороны в понедельник опубликовало кадры наведения ОТРК "Искандер" расчётом БПЛА Zala центра "Рубикон" на пункт разгрузки беспилотников и боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Искандер ДНР ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

В Тюмени пассажирский Ан-24 выкатился за взлетную полосу

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6986 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });