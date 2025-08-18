Пункт разгрузки БПЛА и боеприпасов ВСУ уничтожен в ДНР ударом "Искандера"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил пункт разгрузки беспилотников и боеприпасов вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР), сообщает Минобороны России в понедельник.

"Кадры объективного контроля, снятые в режиме реального времени, подтвердили поражение цели. Первым ударом кассетной боевой частью был поражён район разгрузки автотранспорта противника", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По его данным, второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей противника, задействованных в погрузочных работах.

Минобороны в понедельник опубликовало кадры наведения ОТРК "Искандер" расчётом БПЛА Zala центра "Рубикон" на пункт разгрузки беспилотников и боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого.