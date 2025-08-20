Поиск

Пашинян обсудил с вице-премьером Оверчуком сотрудничество в рамках ЕАЭС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС обсудили на встрече в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук.

"На встрече были обсуждены вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией. Собеседники затронули текущие темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - сообщили в пресс-службе правительства Армении

Пашинян и Оверчук обсудили динамику объемов товарооборота, а также реализацию совместных программ. Также они обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В середине августа Оверчук заявил журналистам, что в ходе встреч в Ереване намерен обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе.

"Сама поездка планировалась еще заранее, (...) она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Республики Армения появился нормативно-правовой акт - постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза, - сказал Оверчук. - Мы вместе с (вице-премьером Армении) Мгером Гербертовичем (Григоряном) договорились о том, что встретимся вместе с экспертами, детально обсудим все наши озабоченности".

Он также сообщил, что ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены "определенные нюансы, которые связаны прежде всего с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа", - отметил Оверчук.

8 августа в Вашингтоне Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США и совместно определенными третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Республики Армения.

Кроме того, главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

