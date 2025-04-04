Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в пятницу принятый парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, сообщила президентская пресс-служба.

26 марта парламент Армении во втором и окончательном чтениях принял закон о вступлении республики в Евросоюз.

За принятие закона "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе" проголосовали 64 депутата, против - 7.

За принятие закона проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор", депутаты оппозиционной фракции "Честь имею", сформированной вокруг экс-президента Сержа Саргсяна, проголосовали против, представители оппозиционной фракции "Армения", сформированной вокруг экс-президента Роберта Кочаряна, в голосовании не участвовали.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз.