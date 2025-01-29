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Оверчук заявил, что открытие рынка Армении с ЕС будет означать его закрытие с ЕАЭС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Дискуссии о том, что у Армении есть возможность сохранить участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно с вступлением в Евросоюз, не состоятельны, открытие рынков с европейскими странами будет означать их закрытие для Армении с государствами ЕАЭС, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС. Это абсолютно очевидно любому человеку, который немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. И те люди, которые сейчас, я знаю, в тех дискуссиях, которые идут в Армении, есть некоторые, которые утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, они, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ", - сказал замглавы российского правительства.

"Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом, иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе. Это очевидно: обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и к таможенному тарифу с ЕАЭС", - добавил он.

По мнению Оверчука, армянская сторона "абсолютно точно знает, что последствия будут такими". "Здесь никаких иллюзий не должно ни у кого быть", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Он в очередной раз напомнил, что Армения, исходя из макроэкономических показателей и данных по взаимной торговле стран ЕАЭС, является основным бенефициаром участия в объединении. "Торговля (Армении со странами ЕАЭС - ИФ) за прошлый год - $12 млрд, что в разы превышает объем торговли, который у Армении с Евросоюзом. При этом со странами Евразийского экономического союза торговля растет, с Евросоюзом сокращается, что лучше любых слов характеризует реальное состояние дел в экономике", - заявил вице-премьер.

Оверчук не стал комментировать возможные этапы дезинтеграции Армении и ЕАЭС, предложив дождаться результатов слушаний в армянском парламенте законопроекта о запуске процесса вступления в ЕС.

Правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз, дав старт этому процессу. На прошлой неделе комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции также поддержала законопроект. Предполагается, что в начале февраля документ будет вынесен на обсуждение Национального собрания страны. Окончательное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Алексей Оверчук Армения ЕАЭС ЕС
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