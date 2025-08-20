Поиск

Постпред Ульянов заявил об отсутствии у Запада прав вернуть санкции против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Великобритания, Германия и Франция не могут с юридической точки зрения запускать в отношении Ирана механизм, позволяющий восстановить все экономические санкции против республики, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Великобритания, Германия и Франция пытаются шантажировать Иран и угрожают запустить к концу августа так называемый механизм "snapback", предусмотренный резолюцией 2231 Совета безопасности ООН и способный восстановить все предыдущие экономические санкции против Ирана", - написал он в Telegram.

Он считает, что "на пути реализации этой угрозы существует серьtзное препятствие". "Вышеупомянутые европейские государства сами нарушают резолюцию 2231 и СВПД. Поэтому, с юридической точки зрения, они как нарушители не имеют права запускать "snapback", - подчеркнул постпред.

Он отметил: "Доктрина добросовестности в международном праве запрещает стороне претендовать на права по соглашению, одновременно не выполняя свои собственные обязательства по нему". "Другими словами, попытка "евротройки" инициировать "snapback", несмотря на их собственное несоблюдение, противоречила бы основополагающим принципам международного права", - пояснил Ульянов.

СВПД - соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций. Заключено в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия).

