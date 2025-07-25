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В Тегеране видят в предстоящих переговорах шанс для "евротройки" исправить свою позицию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запланированные на пятницу переговоры представителей Ирана и "евротройки" (Германии, Великобритании и Франции) станут возможностью для европейских стран изменить свой подход к ситуации с иранской ядерной программой, заявил глава МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

"Это проверка европейцев на реализм и ценная возможность для них исправить свою позицию по иранскому ядерному вопросу", - сказал министр.

25 июля в Стамбуле запланированы переговоры Ирана и "евротройки" по вопросу санкций. США и "евротройка" совместно определили конец августа в качестве крайнего срока для введения ответных мер, если к этому времени соглашение между США и Ираном не будет достигнуто.

Срок действия санкций истекает в октябре, но европейцы, как ожидается, поднимут вопрос о возможности продления этого срока. Они хотят добиться того, чтобы Тегеран предпринял шаги для возобновления работы инспекторов МАГАТЭ на иранских ядерных объектах и, возможно, перевез запасы высокообогащенного урана в другую страну.

В начале июля Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после атак Израиля и США на его ядерные объекты в июне. Тегеран раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отказ осудить эти атаки, предположив, что у него были политические мотивы.

МАГАТЭ МИД Иран Германия Франция Великобритания Исмаил Багаи
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