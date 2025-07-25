Тегеран продолжит консультации по атому с Британией, ФРГ и Францией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Иран и страны "Евротройки" (Британия, Германия, Франция) договорились продолжить консультации по ядерному соглашению, сообщает в пятницу агентство "Тасним".

"Заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи провел серьезную, откровенную и подробную дискуссию с представителями стран Европы. (...) Было решено, что мы продолжим консультации по этому вопросу", - приводит агентство слова заместителя главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казема Гарибабади.

Второй раунд переговоров Иран-"Евротройка" на уровне заместителей министров иностранных дел прошел в пятницу в Стамбуле.

По словам Гарибабади, делегация Ирана на переговорах настаивала на прекращении санкций и сохранении права на обогащение урана.

В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран продолжит твердо отстаивать право на обогащение урана.