Володин призвал не брать вернувшихся релокантов на госслужбу и в госкомпании

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что возвращающимся в Россию релокантам не следует предоставлять возможность работать государственными или муниципальными служащими, а также в госкомпаниях.

Как написал Володин в четверг в своем канале в MAX, сейчас релоканты начинают возвращаться в РФ и, "более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений".

Спикер Госдумы назвал релокантов теми, кто, "не желая защищать страну, предав её, бросив родных и близких, совершив подлый поступок, уехали". Тот, кто сделал это, по мнению Володина, "не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях". "Да и частным организациям надо понимать, кого они берут", - добавил он.

Председатель нижней палаты также предположил, что "в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса".

"Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", - заявил он.

