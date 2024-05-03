Песков назвал возвращение релокантов в Россию нормальным процессом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Массовое возвращение в Россию релокантов - это нормальный процесс, связан с более выгодными условиями для развития бизнеса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это разнонаправленный процесс, и уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются, потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей, у себя дома это делать всегда надежнее", - сказал он, комментируя публикации о том, что благодаря возвращению релокантов, покинувших страну с началом СВО, обеспечивается определенный рост российской экономики.

Он отметил при этом, что широкие возможности для бизнеса предоставляет динамика развития российской экономики.

"Если вы посмотрите по статистике количества субъектов малого и среднего бизнеса, которые были созданы за истекший год, собираемость налогов и так далее и тому подобное - это говорит о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично", - сказал Песков.

Поэтому, считает он, "это нормальный процесс - кто-то уезжает, кто-то приезжает, так работает экономика".