Путин связал оценку вернувшихся релокантов с тем, как они вели себя по отношению к России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отношение к тем, кто возвращается на Родину из-за границы, будет зависеть от того, как они вели там себя по отношению к России, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Что ожидает того или другого человека при возвращении на Родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело - нарушать закон, а другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?" - сказал он.

По его словам, "будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня".

"Это касается всех людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, человек имеет право выбрать место жительства, как он считает нужным для себя. Нет никаких ограничений. И здесь я не вижу ничего аморального. Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границей", - сказал Путин.