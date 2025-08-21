Поиск

Заседание по иску к экс-президенту УК ЮГК Струкову на 3,9 млрд рублей пройдет 15 октября

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пластский городской суд (Челябинская область) назначил на 15 октября предварительное заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему контролирующему акционеру ПАО "ЮГК" Константину Струкову и соответчикам о взыскании многомиллиардного ущерба, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсуда.

"Подготовка к делу завершилась. Назначено предварительное судебное заседание на 15 октября", - сказали в суде.

Генпрокуратура 30 июля подала в Пластский городской суд (Челябинская область) иск к Струкову о взыскании вреда на сумму 3,9 млрд рублей, который был причинен в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в прошлом году. Соответчики по иску - руководитель регионального СУ СКР Алексей Колбасин, бывший заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов (с 2025 года не работает в ведомстве), а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

По иску были приняты обеспечительные меры в виде ареста на 3,9 млрд рублей солидарно к Струкову и остальным должникам.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.

Генпрокуратура Челябинская область ЮГК Константин Струков Пластский городской суд Южуралзолото
