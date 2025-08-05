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Обжалованы обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к бывшему владельцу ЮГК и соответчикам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Алексея Колбасина, одного из ответчиков по иску Генпрокуратуры о взыскании многомиллиардного ущерба к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото группа компаний" Константину Струкову и соответчикам, обжаловал определение Пластского городского суда о наложении обеспечительных мер по данному иску.

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"Жалоба на определение судьи об обеспечении иска от адвоката ответчика Колбасина поступила в суд 4 августа", - сообщила "Интерфаксу" помощник председателя суда Мария Маслова.

Генпрокуратура 30 июля подала в Пластский городской суд (Челябинская область) иск к бывшему президенту управляющей компании ПАО "ЮГК" - ООО "УК ЮГК" Константину Струкову о взыскании вреда на сумму 3,9 млрд рублей, который был причинен в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в прошлом году.

Соответчики по иску - руководитель регионального СУ СКР Алексей Колбасин, бывший заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов (с 2025 года не работает в ведомстве), а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

Заседание для проведения собеседования по иску назначено на 21 августа.

Обеспечительные меры по данному иску Генпрокуратуры о взыскании 3,9 млрд рублей приняты солидарно к Струкову и остальным должникам.

Пресс-служба ФССП уточняла, что исполнительные документы поступили в отношении восьми человек - Константина, Людмилы, Александры Струковых, Екатерины и Ульяны Кузнецовых, а также Юрия Шувалова, Алексея Колбасина и Владислава Потапова.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц, из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.

Генпрокуратура Челябинская область ЮГК Южуралзолото Алексей Колбасин Константин Струков
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