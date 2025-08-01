Приставы наложили арест на 4 млрд рублей по иску Генпрокуратуры к Струкову

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Главное межрегиональное управление ФССП России наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей в рамках иска Генпрокуратуры к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину Струкову о взыскании многомиллиардного ущерба.

Как сообщается в базе данных ФССП, исполнительное производство в отношении Струкова открыто 31 июля в рамках исполнительного листа, выданного Пластским городским судом. Предмет исполнения - наложение ареста на сумму 3,93 млрд рублей.

Кроме того, исполнительные производства с арестами на сумму 3,9 млрд рублей открыты в отношении нескольких родственников Струкова, а также ответчиков по делу - Алексея Колбасина, Владислава Потапова и Юрия Шувалова.

Генпрокуратура 30 июля подала в Пластский городской суд (Челябинская область) иск к Струкову и трем соответчикам. По данным информированного источника, надзорный орган требует взыскать с экс-владельца ЮГК экологический ущерб на сумму 3,9 млрд рублей, который был причинен в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в прошлом году.

Соответчики по иску - руководитель регионального СУ СКР Алексей Колбасин, бывший заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов (с 2025 года не работает в ведомстве), а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов. По мнению надзорного органа, действия должностных лиц-ответчиков позволяли Струкову и его компаниям "уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред", отмечал источник.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным областной прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. По данному факту следственные органы регионального СУ СКР возбудили несколько уголовных дел по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли) по фактам нарушений на предприятиях ЮГК в Челябинской области.

Советский районный суд Челябинска 11 июля текущего года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц, из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.