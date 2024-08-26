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Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пластский городской суд принял к производству три иска природоохранной прокуратуры к группе компаний "Южуралзолото" (ЮГК) и соответчикам о взыскании вреда и ущерба на общую сумму почти 4,6 млрд рублей.

Согласно базе судебных дел, иски приняты к производству 19 августа, собеседования об их готовности к рассмотрению назначены на 10 сентября.

Как уточнили "Интерфаксу" в горсуде, иски магнитогорского природоохранного прокурора - о взыскании вреда, причиненного территории земельных участков. Один - на 274,7 млн рублей (ответчиком по нему, помимо ЮГК, выступает агрофирма "Уйский"), второй - на 3 939,4 млн рублей.

Иск челябинского природоохранного прокурора "в защиту интересов Еткульского муниципального района Челябинской области и прав неопределенного круга лиц" связан со взысканием ущерба окружающей среде на сумму 379,6 млн рублей, добавили в суде. Ответчиком по нему, помимо ЮГК, выступает ее "дочка" - "Еткульзолото".

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной этого года. По данным прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК. В ответ на это компания заявляла в июле: "На предприятиях ЮГК внедрен замкнутый цикл водооборота, который исключает возможность сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Компания соответствуют экологическому стандарту Челябинской области".

В ходе проверки, проведенной прокуратурой и Ростехнадзором, были также вскрыты нарушения требований промышленной безопасности. В результате Уральское управление Ростехнадзора вынесло решение приостановить на 90 суток эксплуатацию карьеров ЮГК в Челябинской области.

Ростехнадзор ЮГК Южуралзолото Урал Челябинская область Еткульзолото Пластский городской суд
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