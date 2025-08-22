ФСБ задержала в ДНР двух россиян, причастных к терактам против чиновников

Задержанные подрывали автомобили российских госслужащих по заданию украинской военной разведки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в ДНР двух россиян, которые по заданию украинской военной разведки устраивали подрывы автомобилей российских чиновников.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу, ФСБ пресекла деятельность агентурной группы Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины в составе двух граждан России 1987 и 1997 годов рождения, "причастных к подрывам в марте и декабре 2024 г. автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР".

Задержанные также причастны "к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО", заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Донецка был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента.

"Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram. Для выполнения заданий ГУР МО Украины резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 г.р., который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста", - сообщили в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ по ДНР в отношении членов агентурной группы возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Фигуранты дают признательные показания.

По ходатайству следственного органа суд вынес решение об их аресте.