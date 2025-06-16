ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Херсонской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина России, готовившего подрыв чиновника из администрации Херсонской области по заданию украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, подозреваемый, "действуя по заданию и при координации сотрудника украинских спецслужб, изъял из схрона самодельное взрывное устройство для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области".

"При попытке реализации преступ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ного замысла злоумышленник задержан, обнаружены и изъяты: взрывчатое вещество иностранного производства марки "С-4" массой 1250 г, электродетонатор и программируемый блок управления", - сказали в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Херсонской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. "От задержанного получены признательные показания", - отметили в ЦОС.

В спецслужбе напомнили, что указанные статьи УК предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.