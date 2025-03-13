ФСБ пресекла отправку посылок с бомбами военным и чиновникам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о предотвращении серии терактов против военных и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали разослать взрывные устройства в посылках по почте.

"Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ЦОС заявили, что в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях было обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ.

"По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателей", - сказали в спецслужбе.

Позднее в Первоуральске Свердловской области был задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ 2003 года рождения, "который в марте 2025 года за денежное вознаграждение изъял из схронов в Челябинске указанные посылки и отправил их "Почтой России" военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области".

В ФСБ сообщили, что в 2024 году "по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга".

"В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты 4 аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях", - сказали в ЦОС.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

"Организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 "Покушение на террористический акт" УК РФ", - заявили в ЦОС.

Там подчеркнули, что "с учетом активно проводимой украинскими спецслужбами диверсионно-террористической деятельности, ставящей под угрозу жизнь граждан нашей страны, ФСБ напоминает о необходимости сохранения бдительности и недопустимости получения посылок и подарков от неизвестных отправителей".