ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации Саратовской области

Готовивший теракт оказал сопротивление и был нейтрализован

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении чиновника администрации Саратовской области.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время задержания мужчина "оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", сказали в спецслужбе.

"Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов. Планируя преступление, он осуществлял наблюдение за маршрутами передвижения представителя региональной власти, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов БПЛА противника по местным объектам топливно-энергетического комплекса", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что мужчина "изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника".

Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население в результате перестрелки не пострадали.

"На месте происшествия изъято взрывное устройство, а также пистолет Макарова с боеприпасами. По адресу проживания фигуранта обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта", - добавили в ЦОС.