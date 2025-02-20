Поиск

ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации Саратовской области

Готовивший теракт оказал сопротивление и был нейтрализован

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении чиновника администрации Саратовской области.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время задержания мужчина "оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", сказали в спецслужбе.

"Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов. Планируя преступление, он осуществлял наблюдение за маршрутами передвижения представителя региональной власти, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов БПЛА противника по местным объектам топливно-энергетического комплекса", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что мужчина "изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника".

Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население в результате перестрелки не пострадали.

"На месте происшествия изъято взрывное устройство, а также пистолет Макарова с боеприпасами. По адресу проживания фигуранта обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта", - добавили в ЦОС.

ФСБ Саратовская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭБ предложил застроить бывшие участки Хотина в Москве

Военная операция на Украине

Российские военные контролируют около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Российские военные контролируют около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Мишустин утвердил отставку замглавы Минпромторга РФ Бочарова

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5885 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });