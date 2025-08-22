Прокуроры не видят связи отзыва сертификатов у "Ангары" с регулярностью авиарейсов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Отзыв сертификатов у авиакомпании "Ангара" (входит в холдинг "Истлэнд") на техническое обслуживание воздушных судов и обучение специалистов не влияет на безопасность полетов и не должен приводить к сбоям в расписании регулярных рейсов, считают в транспортной прокуратуре.

Об этом журналистам сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Александр Рыбаков.

"Данные сертификаты на безопасность полета не влияют, надо сразу отметить, не запрещают авиакомпании осуществлять регулярные пассажирские рейсы и, соответственно, напрямую влечь задержки или отмены рейсов не должны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подтвердил, что у перевозчика действительно отозваны два сертификата: на право самостоятельного технического обслуживания своих самолетов и на обучение авиаперсонала. При этом он подчеркнул, что авиакомпания сохраняет право осуществлять полеты, а для выполнения требований по техобслуживанию и подготовке кадров может привлекать сторонние организации. "Авиакомпания имеет право обслуживать свои воздушные суда и обучать специалистов в иных перевозчиках, в иных юридических лицах", - отметил представитель надзорного ведомства.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что в связи с аннулированием сертификата авиационного учебного центра (АУЦ) "Ангара" заключила договоры с несколькими сторонними сертифицированными АУЦ и учебными заведениями для прохождения всего необходимого специализированного обучения персонала.

"Таким образом, на сегодняшний день производится подготовка и повышение квалификации всех специалистов, включая бортмехаников и технический состав для обслуживания воздушных судов, в АУЦ на базе Московского государственного технического университета гражданской авиации. Это позволит нам обеспечить полное соответствие всем требованиям. Работа авиакомпании по подготовке и допуску персонала к полетам организована в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

Росавиация отозвала сертификат на техническое обслуживание и ремонт у АО "Авиакомпания "Ангара" после крушения в Амурской области самолета авиакомпании и гибели 48 человек. Перевозчик утратил возможность самостоятельной подготовки воздушных судов к полетам.

Кроме того, итогом внеплановой проверки перевозчика Восточно-Сибирским МТУ Росавиации на соответствие требованиям федеральных авиационных правил стало решение об аннулировании сертификата авиационного учебного центра.

Авиакомпания " Ангара " базируется в Иркутске, в ее парке семь Ан-24, три Ан-26-100, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ, Ми-8 МТВ. Перевозчик выполняет регулярные рейсы в регионах Сибири и Дальнего Востока, специализируется также на чартерных вертолетных перевозках в интересах нефтяников.