Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Архивное фото Фото: РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", самолет которой разбился в Приамурье в июле.

Это решение принято после внеплановой проверки перевозчика, она выявила нарушения при подготовке авиационных специалистов, сообщило ведомство.

АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Теперь для обучения авиаперсонала компании нужно пользоваться только услугами сторонних сертифицированных центров.

В конце июля Росавиация аннулировала сертификат "Ангары", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов.

24 июля разбился пассажирский Ан-24 "Ангары", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Экипаж лайнера перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета были обнаружены в 16 км от нее в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.