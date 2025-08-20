Поиск

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал
Архивное фото
Фото: РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", самолет которой разбился в Приамурье в июле.

В РоссииАвиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживаниеЧитать подробнее

Это решение принято после внеплановой проверки перевозчика, она выявила нарушения при подготовке авиационных специалистов, сообщило ведомство.

АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Теперь для обучения авиаперсонала компании нужно пользоваться только услугами сторонних сертифицированных центров.

В конце июля Росавиация аннулировала сертификат "Ангары", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов.

24 июля разбился пассажирский Ан-24 "Ангары", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Экипаж лайнера перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета были обнаружены в 16 км от нее в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.

Ангара Ан-24 Росавиация Приамурье Тында
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Что произошло за день: среда, 20 августа

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7002 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });