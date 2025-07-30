Поиск

Авиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании "Ангара", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов, сообщило ведомство.

"Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Ее провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации", - сказано в сообщении.

Проверка выявила нарушения в деятельности компании в сфере ремонта авиатехники. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались.

"До настоящего времени "Ангара" не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован", - пояснили в Росавиации.

Теперь для обслуживания авиатехники "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций.

24 июля самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.

Ангара Ан-24 Ространснадзор Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Извержение началось на Ключевском вулкане на Камчатке

Ученые: в Японии в 100 раз больше сейсмических станций, но даже они не могут прогнозировать землетрясения

Ученые: в Японии в 100 раз больше сейсмических станций, но даже они не могут прогнозировать землетрясения

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Новые АЗС в РФ должны будут иметь зарядки для электромобилей с 2026 года

Новые АЗС в РФ должны будут иметь зарядки для электромобилей с 2026 года

РКН заявил, что с помощью сервиса Speedtest могут собираться данные для кибератак

Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

У Камчатки произошло новое землетрясение магнитудой 6,2

Экскурсии на Курильские острова отменят из-за землетрясения

"Вкусвилл" приостановил работу сайта и приложения из-за внутреннего сбоя

"Вкусвилл" приостановил работу сайта и приложения из-за внутреннего сбоя

Глава РЖД заявил о хорошей защите компании от хакеров

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });