Авиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании "Ангара", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов, сообщило ведомство.

"Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Ее провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации", - сказано в сообщении.

Проверка выявила нарушения в деятельности компании в сфере ремонта авиатехники. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались.

"До настоящего времени "Ангара" не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован", - пояснили в Росавиации.

Теперь для обслуживания авиатехники "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций.

24 июля самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.