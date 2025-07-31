Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Также возможны задержки перелетов, но перевозчик продолжает работать

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" предупредила об отмене части рейсов и возможных задержках вылетов после того, как Росавиация аннулировала сертификат, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов.

"В связи с аннулированием Росавиацией сертификата на техническое обслуживание ВС сообщаем, что авиакомпания продолжает выполнять полеты. Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будет отменена часть рейсов, возможны задержки вылетов", - говорится в сообщении.

Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Авиакомпания заверила, что все ее обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме.

Росавиация 30 июля после внеплановой проверки аннулировала сертификат компании на техобслуживание самолетов и их компонентов. Сообщалось, что проверка выявила нарушения в работе перевозчика по ремонту авиатехники.

24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, все погибли.