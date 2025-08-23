Поиск

Володин заявил, что Дума будет готова в течение 2 месяцев принять закон о полном запрете вейпов

Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о полном запрете вейпов в РФ Госдума будет готова принять в ближайшие два месяца.

"Депутатами Государственной Думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие 2 месяца мы выйдем на принятие законопроекта", - написал он в своем канале в Мах.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина разрешить регионам вводить полный запрет на вейпы и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Володин отметил, что "абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов".

Кроме того, "с такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения", сообщил председатель Госдумы.

Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов РФ, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей, добавил он.

