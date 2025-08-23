Президент РФ поддержал идею разрешить регионам вводить запрет на вейпы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина разрешить регионам вводить полный запрет на вейпы и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями полностью запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении. Он добавил, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом.

"Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.



