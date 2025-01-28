Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минздрав России поддерживает инициативу по запрету оборота вейпов, а также призывает проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет и нагреваемым табаком.

"В особом приоритете - охрана здоровья нашего будущего - детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих - наиболее уязвимых групп населения, - действительно являются угрозой", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Минздрава РФ во вторник.

В министерстве отметили, что "важно вести эту работу комплексно, не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам и проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой опасной и вредной продукции, наносящей колоссальный вред здоровью детей и подростков".

Ранее в СМИ сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов о запрете на производство и ввоз в Россию вейпов и другой никотиносодержащей продукции.