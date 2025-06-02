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Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов в РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в лице министра промышленности и торговли Антона Алиханова вслед за Минздравом выступил за запрет вейпов в России.

"Наверное, регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение. Я лично за тотальный запрет", - заявил он на "Неделе российского ритейла", отвечая на вопрос о перспективах оборота этого вида табачной продукции.

Ранее в январе этого года Минздрав РФ сообщил, что поддерживает инициативу по запрету оборота вейпов, а также призывал проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет и нагреваемого табака. "В особом приоритете - охрана здоровья нашего будущего - детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих наиболее уязвимых групп населения, действительно являются угрозой", - отмечали в Минздраве.

Реакция министерства последовала после сообщений о том, что депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов о запрете на производство и ввоз в Россию вейпов и другой никотиносодержащей продукции.

Минздрав РФ Антон Алиханов Минпромторг РФ
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