МАГАТЭ подтвердило отсутствие изменений радиационного фона в районе Курской АЭС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Радиационный фон в районе Курской АЭС в норме после инцидента с беспилотником, сообщили в воскресенье в МАГАТЭ.

"Система мониторинга МАГАТЭ подтверждает, что в районе Курской АЭС радиационный фон - в норме", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

В МАГАТЭ приводят и слова своего гендиректора Рафаэля Гросси, заявившего, что "следует всегда обеспечивать защиту ядерных объектов".

Росэнергоатом утром в воскресенье сообщил, что в результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50%.

В Росэнергоатоме уточнили, что на данный момент на Курской АЭС в работе 3-й энергоблок; 4-й энергоблок в плановом ремонте; 1-й и 2-й энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Беспилотник, атаковавший Курскую АЭС, был ликвидирован в 0:26 по московскому времени.

Как сообщалось, Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курской области после атаки БПЛА на Курскую АЭС, превышений нормативов не установлено.