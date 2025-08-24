Поиск

Беспилотник ВСУ сбит возле Курской АЭС, поврежден трансформатор

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинский БПЛА сбили рядом с Курской АЭС, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд, сообщает телеграм-канал станции в воскресенье.

"24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", - говорится в сообщении.

Локальный очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами, после чего мощность блока №3 была снижена на 50%, пострадавших нет, добавили на станции.

Курская АЭС беспилотник ВСУ трансформатор
