Блок №3 Курской АЭС разгружен наполовину после атаки беспилотника

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50%, сообщает Росэнергоатом утром в воскресенье.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Росэнергоатоме уточнили, что на данный момент на Курской АЭС в работе 3-й энергоблок; 4-й энергоблок в плановом ремонте; 1-й и 2-й энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным природным значениям. Беспилотник, атаковавший Курскую АЭС, был ликвидирован в 0:26 мск.

