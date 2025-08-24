Поиск

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курской области после атаки БПЛА на Курскую АЭС, превышений нормативов не установлено.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар и был поврежден трансформатор на Курской АЭС. Роспотребнадзором незамедлительно организован и проводится мониторинг радиационной обстановки.(...) По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что измерения проводятся лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" 1 раз в 2 часа в контрольных точках в населенных пунктах, максимально приближенных к границам Курской АЭС (30-ти километровая зона).

Мониторинг продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о сбитом БПЛА рядом с Курской АЭС, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Как сообщили в Росэнергоатоме, в результате детонации беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50%.

В Росэнергоатоме уточнили, что на данный момент на Курской АЭС в работе 3-й энергоблок; 4-й энергоблок в плановом ремонте; 1-й и 2-й энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Беспилотник, атаковавший Курскую АЭС, был ликвидирован в 0:26 по московскому времени.

