Мединский сообщил, что у России еще тысячи пленных военных ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - У России остаются еще тысячи пленных военнослужащих ВСУ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В своем телеграм-канале он подтвердил, что "по договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными - на сей раз 146 на 146".

"Видимо, наших там осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к "нулю". Это хорошо. У нас же еще - тысячи пленных ВСУ", - написал Мединский.

Помощник президента добавил, что для обмена Киев вновь "отбирал", на этот раз из числа тысячи пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому".