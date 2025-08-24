Поиск

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

"24 августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - сообщило ведомство.

По его данным, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщило министерство, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В РоссииРоссия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19Читать подробнее

Ведомство сообщило, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что возвращенные восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля этого года в Сумах, в воскресенье будут дома.

"В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации Президента Российской Федерации, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены еще 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее словам, благодаря усилиям Минобороны РФ и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна сегодня они будут дома.

Как добавила Москалькова, "со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине".

Минобороны РФ Украина Курская область Татьяна Москалькова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

МАГАТЭ подтвердило отсутствие изменений радиационного фона в районе Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Поиски пропавшей на острове Итуруп группы туристов приостановлены до утра

Открытый огонь на терминале в Усть-Луге потушен

Еще два беспилотника сбили над Ленинградской областью

Два белгородских предприятия повреждены при атаках БПЛА

Более 1,5 тыс. человек ожидают вылета авиарейсов в аэропортах Сибири

Более 1,5 тыс. человек ожидают вылета авиарейсов в аэропортах Сибири

Пожарный поезд направлен для тушения возгорания в Ленинградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });