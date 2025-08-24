Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

"24 августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - сообщило ведомство.

По его данным, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщило министерство, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ведомство сообщило, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что возвращенные восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля этого года в Сумах, в воскресенье будут дома.

"В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации Президента Российской Федерации, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены еще 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее словам, благодаря усилиям Минобороны РФ и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна сегодня они будут дома.

Как добавила Москалькова, "со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине".