В Белгородской области от ударов дронов пострадало сельхозпредприятие

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак беспилотников, совершенных днем ранее.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки БПЛА были повреждены "ГАЗель", инфраструктурный объект водоснабжения и пять корпусов сельхозпредприятия.

В селе Орехово Валуйского округа пострадали получил инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения. Аварийные службы начнут ремонт, когда согласуют сроки с Минобороны.