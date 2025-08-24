Один человек пострадал при атаке дрона на сельхозтехнику в Белгородской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику в районе хутора Балки Шебекинского округа, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мужчину с открытыми ранами лица и ноги, а также множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.