Поиск

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области
Архивное фото
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Восток", говорится в сообщении министерства.

По информации военных, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Успеновки, Зеленого Гая Запорожской области и Камышевахи в ДНР. Армия Украины потеряла здесь свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен украинский склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В течение суток, по данным ведомства, потери украинских сил составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Марково, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве обороны.

На этом участке за сутки украинская армия потеряла до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Согласно сообщению, потери армии Украины в зоне ответственности группировки в течение суток составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в зоне действий группировки украинские войска за сутки потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области", - информирует ведомство.

По словам военных, в течение суток ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, гаубицу, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Днепропетровская область Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Суд в Марий Эл отправил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Ускова

Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа

Около 8,4 тыс. га леса горит в Якутии

Около 8,4 тыс. га леса горит в Якутии

Возобновились поиски пропавшей на острове Итуруп тургруппы из 10 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });