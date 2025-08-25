Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Архивное фото Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Восток", говорится в сообщении министерства.

По информации военных, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Успеновки, Зеленого Гая Запорожской области и Камышевахи в ДНР. Армия Украины потеряла здесь свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен украинский склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В течение суток, по данным ведомства, потери украинских сил составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Марково, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве обороны.

На этом участке за сутки украинская армия потеряла до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Согласно сообщению, потери армии Украины в зоне ответственности группировки в течение суток составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в зоне действий группировки украинские войска за сутки потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области", - информирует ведомство.

По словам военных, в течение суток ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, гаубицу, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.