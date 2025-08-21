Поиск

Военные РФ заявили о контроле над селом Александро-Шультино в ДНР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в ДНР, заявили в Минобороны РФ в четверг.

По словам военных, нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: до 240 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, военные нанесли удары по 12 бригадам и одному полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины за сутки составили: до 380 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Новый Мир Харьковской области, Среднее и Кировск (ДНР)", - сказали военные.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ за сутки составили: до 230 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 24 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 115 военнослужащих, танк, боевая бронемашина, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберислав, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области", - сказали военные.

По информации ведомства, суточные потери ВСУ составили: более 80 военнослужащих, боевая бронемашина HMMWV, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
