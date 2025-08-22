Поиск

Вооруженные силы РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в ДНР - Катериновку, Владимировку и Русин Яр, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" в течение недели "продолжали наступательные действия и освободили населённые пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики".

Ранее ведомство информировало о взятии под контроль в ДНР населённых пунктов Александро-Шультино, Сухецкое и Панковка.

Минобороны России сообщает, что в ходе боёв подразделениями "Южной" группировки нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии противника.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке.

Войсками группировки "Центр" нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины, информирует Минобороны России.

По его сведениям, здесь противник потерял за неделю до 2 840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

Группировкой "Запад" нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял более 1 650 военнослужащих, пять танков, 28 боевых бронированных машин. Уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 35 складов боеприпасов, говорится в сводке.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны", - сообщает министерство обороны РФ.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1 120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны Украины. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада материальных средств, сказано в сообщении.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Тут противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, говорится в сводке.

Военная операция на Украине
ВС РФ ДНР Минобороны РФ
