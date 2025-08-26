Поиск

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Фото: "Интерфакс"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Банки и операторы связи будут обязаны возместить клиентам ущерб от мошеннических действий в том случае, если не приняли меры по предотвращению хищения средств. Такие поправки есть во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, который подготовило правительство.

Поправки обязывают оператора по переводу денежных средств проверять наличие признаков несанкционированных операций и запрашивать дополнительные сведения из базы данных госорганов ГИС "Антифрод" (платформа для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством) относительно телефонных номеров пользователей и случаев воздействия вредоносного программного обеспечения. Оператор имеет право временно блокировать электронные платежи клиентам-физлицам, чьи телефоны были замечены в подозрительных действиях либо подверглись воздействию вредоносного ПО. Это позволяет предотвратить возможную кражу средств до выяснения обстоятельств.

Если оператор получил сведения из ГИС "Антифрод" о незаконных действиях, но все же провел операцию, то он обязан возместить клиенту потерянные средства. Срок возмещения составляет не более 30 дней после подачи заявления клиентом при условии наличия документа, подтверждающего факт возбуждения уголовного дела против злоумышленников.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

