Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Предлагается установить лимит в 10 оформленных карт на одного человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти РФ планируют ввести ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Во вторник правительство опубликовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде.

В частности, расширяются меры по борьбе с дропперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

Банк России оценивал число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек. Нерезиденты, по данным ЦБ, составляют около трети от общего числа дропперов.

Впервые об идее ввести для борьбы с дропперством ограничение по количеству банковских карт, которыми может владеть один человек, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в марте на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала она, отметив, что такие меры уже применяются в Казахстане. По ее словам, можно установить лимит в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20. "На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", - поясняла Набиуллина.