За использование ИИ при кибермошенничестве предложили назначать до 6 лет колонии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством правительство предлагает ввести уголовную ответственность за использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи, - штраф от 100 до 500 тыс. рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг", - добавили в аппарате.

Во вторник законопроект, вносящий изменения в ряд законов для борьбы с кибермошенничеством, был представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в него вошло около 20 инициатив.

Также законопроект предлагает расширение мер по борьбе с дропперам - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки, добавили в аппарате.

"Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сказали в аппарате вице-премьера.

В сообщении отмечается, что во второй пакет вошли меры разных категорий.

"В числе новых мер - возможность для граждан установить "самозапрет" на звонки из-за границы: мошенники зачастую используют иностранные номера для обмана граждан. Более того, закрепляется обязательная маркировка международных звонков. Таким образом, даже граждане, которые не установят "самозапрет", будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства", - говорится в сообщении.

Также закрепляется обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам (за исключением вызовов экстренных служб), сказали в аппарате Григоренко.

Там напомнили, что ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством и в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества.

"Сейчас запущен пилот для апробации решений. Кроме того, вводится право операторов связи применять для выявления подозрительных звонков антифрод-меры, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Для этих целей может быть использована информация, содержащаяся в ГИС "Антифрод"", - добавили в аппарате.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте этого года.