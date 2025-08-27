Главы переговорных групп России и Украины остаются в контакте

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте, однако сроков новой встречи в "стамбульском формате" пока нет, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что "российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами", для чего, "безусловно, необходима взаимность с украинской стороны".

"Мы высоко ценим и также надеемся, что будут продолжены миротворческие, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - подчеркнул Песков.