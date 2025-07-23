Делегация РФ возвращается из Стамбула в Москву

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация по окончании переговоров с представителями Украины вернется в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Российская делегация после переговоров возвращается в Москву", - сказал он.

Как сообщалось, российско-украинские переговоры в среду продлились около часа. Перед началом встречи в расширенном составе главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу, сообщал ранее источник, близкий к организации переговоров.