В Брянской области в результате атаки дронов пострадал автомобилист

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на автомобиль в Климовском районе, есть пострадавший.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль для пассажирских перевозок АТП Климовского района в селе Чуровичи. (...) легкое ранение получил водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Раненый доставлен в больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Климовский район Брянская область
