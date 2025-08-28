В Брянской области в результате атаки дронов пострадал автомобилист

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на автомобиль в Климовском районе, есть пострадавший.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль для пассажирских перевозок АТП Климовского района в селе Чуровичи. (...) легкое ранение получил водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Раненый доставлен в больницу.