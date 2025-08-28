Поиск

Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Росимущество с 26 августа стало 100-процентным владельцем АО "Айти Технологии", под управлением которого находится разработчик игр "Леста", следует из данных ЕГРЮЛ.

АО учреждено 1 июля 2025 года Алексеем Коротоножкиным. Гендиректором компании является Борис Добродеев - экс-глава соцсети "Вконтакте" и интернет-холдинга VK.

Сейчас под управлением "Айти Технологий" находятся семь юридических лиц, включая ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси" и ООО "Леста Геймс Москва", а также ООО "Геймсервис", ООО "Эджклауд", ООО "Эджкюэй" и ООО "Эджцентр".

С июня Росимущество владеет 100% в юрлицах ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва"

"Леста" занимается разработкой компьютерных игр "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz.

В июне Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале общества ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва". Кроме того, суд запретил в России деятельность объединения Виктора Кислого и Малика Хатажаева за экстремизм. Хатажаев является основателем ООО "Леста". Кислый возглавлял IT-компанию Wargaming; после ухода в 2022 году Wargaming из России и Белоруссии, игровой бизнес был оставлен под местное управление российской компании "Леста".

Борис Добродеев VK Росимущество Таганский суд Алексей Коротоножкин Wargaming
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт не исключил подорожания красной икры к концу года до 15 тысяч рублей

Группу отдыхающих из района пожара под Геленджиком отвезли в безопасное место

Пожар на промышленном объекте после атаки БПЛА ликвидировали на Кубани

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7038 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });