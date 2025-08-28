Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Росимущество с 26 августа стало 100-процентным владельцем АО "Айти Технологии", под управлением которого находится разработчик игр "Леста", следует из данных ЕГРЮЛ.

АО учреждено 1 июля 2025 года Алексеем Коротоножкиным. Гендиректором компании является Борис Добродеев - экс-глава соцсети "Вконтакте" и интернет-холдинга VK.

Сейчас под управлением "Айти Технологий" находятся семь юридических лиц, включая ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси" и ООО "Леста Геймс Москва", а также ООО "Геймсервис", ООО "Эджклауд", ООО "Эджкюэй" и ООО "Эджцентр".

С июня Росимущество владеет 100% в юрлицах ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва"

"Леста" занимается разработкой компьютерных игр "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz.

В июне Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале общества ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва". Кроме того, суд запретил в России деятельность объединения Виктора Кислого и Малика Хатажаева за экстремизм. Хатажаев является основателем ООО "Леста". Кислый возглавлял IT-компанию Wargaming; после ухода в 2022 году Wargaming из России и Белоруссии, игровой бизнес был оставлен под местное управление российской компании "Леста".