Минюст зарегистрировал партию разработчика World of Tanks

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба по распоряжению Минюста зарегистрировала Партию прямой демократии, которую создал и возглавил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. О регистрации сообщили в пресс-службе партии.

Партия начинает готовиться к региональным выборам, 12 апреля запустит свой сайт, а к сентябрю - приложение для связи со сторонниками.

Учредительный съезд партии прошел 5 марта, тогда же Макаров был избран генеральным секретарем организации и объявил, что партия выдвинет кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирской и Воронежской областей.

На съезде выступила осужденная в США за работу иностранным агентом лоббист Мария Бутина. На тот момент вступать в партию она не собиралась.

О планах Макарова создать новую партию стало известно в январе.